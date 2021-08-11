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نيفين جامع: إنشاء 330 مجمعا صناعيا في قرى مبادرة «حياة كريمة»

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عمرو حسني
11:56 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزيرة الصناعة

وزيرة الصناعة

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفر الطرق والمدراس والصرف صحي لأكثر من 58 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدولة توفر مصدر رزق أيضا من خلال المحور الاقتصادي للمبادرة المسؤول عن توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

إنشاء 330 مجمعا صناعيا في 330 قرية

وأضافت «جامع»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه جرى حصر 330 قرية لإقامة 330 مجمعا صناعيا بها، وسيكون المجمع من دورين بمساحات كبيرة تبدأ من 25 مترا.

ضرائب مبسطة

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن بعض الصناعات سيجري إنتاجها في البيوت، بينما سيجري توفير أماكن لصناعة بعض المنتجات التي تحتاج إلى مكان كبير، موضحة أن كل شخص يصل إجمالي أعماله إلى 250 ألف جنيه، سيدفع ألف جنيه فقط كضرائب في العام، وإذا زاد رأس المال سيدفع ألفين، وهكذا.

رسمية النشاط تتيح الحصول على خدمات الدولة

وأكدت أن تحويل النشاط إلى رسمي يتيح الحصول على خدمات من الدولة والمشاركة في المعارض التي تقدمها الدولة، لافتة إلى أن المجمعات الخاصة بـ«حياة كريمة» ستكون منفذا لكل المنتجات في المحافظات وتوفر فرص عمل، مبينة أنه بدأ توفير أراض بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت: «مشروع حياة كريمة مشروع عملاق هيعمل نقلة نوعية لأهالينا في الريف، بشكل مكناش نحلم أن نصل إليه».

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