مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

تسبب تعطل سيارة أعلى كوبري صهرجت الكبرى على طريق «المنصورة – بنها» باتجاه القاهرة في محافظة الدقهلية، في حادث تصادم أدى إلى مصرع صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وإصابة قائدي السيارتين باشتباه كسور وكدمات، اليوم، وجري نقلهم إلي مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

وقوع حادث تصادم أعلي الكوبري العلوي بصهجرت الكبري

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «ميت غمر – بنها» أعلى الكوبري العلوي بقرية صهرجت الكبرى دائرة المركز.

انتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام السيارة رقم «ط د س 3659 جامبو» قيادة المدعو على محمد عباس، 53 سنة سائق، ومقيم بقرية «السنانية» دائرة مركز دمياط، والسيارة رقم «ج ب ی 2739 چامبو»، قيادة المدعو إبراهيم جمعة إبراهيم، 37 سنة سائق، ومقيم بقرية «الفرارة» دائرة مركز النهضة بمحافظة الوادي الجديد.

وتبين أن سبب الحادث تعطل السيارة الأولى أعلى الكوبري باتجاه القاهرة مما أدى إلى اصطدام السيارة الثانية به من الخلف، ونجم عن الحادث، وفاة مرافق قائد السيارة الثانية «محمد حسن عبدالهادي حسن»، 20 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات ومقيم ببندر ميت سلسيل، وإصابة قائدي السيارتين باشتباه كسور وكدمات.

جرى نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى ميت غمر العام وبسؤال قائدي السيارتين، أيدا مضمون الفحص وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 19390جنح مركز ميت غمر لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.