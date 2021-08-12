مصرع 7 أشخاص في حادث سقوط «تروسيكل» داخل ترعة بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا، بينما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثث 4 آخرين في تعداد المفقودين؛ نتيجة انقلاب تروسيكل كان يستقله نحو 13 شخصا، وسقوطه داخل ترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس، التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، ونجا منهم 6 أشخاص فقط، وذلك مساء أمس الأربعاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن التروسيكل كان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، وأسفر عن غرق 7 أشخاص، انتشلت جثث 3 منهم، فيما لايزال 4 في تعداد المفقودين، تبحث قوات الإنقاذ عنهم.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وانتشلت 3 جثث، وجار البحث عن 4 آخرين مازالوا داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.

وتحرر محضرا بالواقعة، ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة أسباب وتفاصيل وقوع الحادث.