ارتفاع عدد ضحايا «مشاجرة الخرطوش» بسوهاج إلى 22 مصابا

ارتفع عدد المصابين بطلقات الخرطوش في المشاجرة التي دارت بمدينة المنشاه، جنوب سوهاج، اليوم الخميس، بين عائلتي «بيت أبو هريدي» و«بيت المحاط»، إلى 22 مصاباً، حيث تم نقل 5 حالات إلى مستشفى سوهاج العام، و17 مصاباً إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجميعهم يعانون إصابات برش خرطوش.

ودفعت الشرطة بقوات مكثفة إلى مكان المشاجرة، وتم إلقاء القبض على عدد كبير من المشاركين في الاحداث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وخلافات سابقة بين العائلتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بلاغاً بالواقعة، وانتقل إلي مكان المشاجرة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات قطاع الجنوب، وإدارة البحث الجنائي، وتمت السيطرة علي الطرفين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين الي مستشفى المنشاه المركزي، وتم تحويلهم الي المستشفى الجامعي، ومستشفى سوهاج العام.

وتبين أن جميع المصابين ينتمون للعائلة الأولى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويجري العرض علي النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت مدينة المنشاه مساء اليوم، معركة دامية بين الطرفين، وتم استخدام الشوم والعصي وبنادق الخرطوش، في المشاجرة، مما أسفر عن إصابة 22 شخصاً.

وأفاد شاهد عيان من المنطقة أن المشاجرة أحدثت حالة من الفوضى والهلع بين سكان المنطقة، لافتا إلى أن العائلتين بينهما خلافات سابقة تجدد اليوم بسبب خلافات الجيرة، مؤكداً أنه لولا تدخل الشرطة لكان عدد الإصابات كبيراً للغاية، وتمكنت الشرطة من فرض سيطرتها على المنطقة وضبط عدد كبير من المتهمين.