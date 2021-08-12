مقررات صرف السلع المدعمة على بطاقة التموين بعد قرار «حصة الأرز»

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارات خلال شهر أغسطس الجاري، لضبط منظومة صرف السلع التموينية والخبز، منها قرار بزيادة صرف حصة الأرز.

وينص القرار الأول الذي سينفذ خلال شهر أغسطس، والذي يحمل رقم 24 لسنة 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، على صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلاً من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بغض النظر عن عدد أفراد أسرتها.

كما تضمن قرار «المصليحي»، صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام، أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، حصص المواطن من السلع التموينية التي تصرف شهريًا.

حصص المواطن من السلع التموينية المدعمة

- صرف كيلو أرز لبطاقة التموين عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، إضافة إلى صرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر.

- زجاجة زيت 800 ملى جرام أو 1 كيلو جرام، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة.

- يحق للمواطن صرف 2 كيلو سكر على البطاقة التموينية.

- يمنح المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية، الحرية في اختيار أصناف السلع التي يريدها من ضمن قائمة السلع التموينية والتي تصل لـ28 سلعة.

وفي وقت سابق، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على بيع كل السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة للمواطنين، بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، بنسب تتراوح من 15 إلى 20%.

كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة لها بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات.