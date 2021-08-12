«التموين»: غرامة 50 ألف جنيه لبائع لم يقدم فاتورة بـ20 كيس ملح

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك مفتشين متخصصين في الرقابة على الأوكازيون، ويكثفون الحملات على المحلات، مشددًا على أنهم لا يفرضون على صاحب المحل «المشاركة فيه، أو قيمة الخصم الذي يعرضه»، ولذلك يتابعون عن طريق الحملات هل هذه الخصومات حقيقية أم لا من خلال الفواتير الخاصة بالسلعة قبل وبعد الأوكازيون، وفي حالة إذا كان وهميا توقع عليه غرامة مليوني جنيه، مع مصادرة البضائع.

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أنهم منذ أسبوع حكم بتغريم صاحب محل 50 ألف جنيه، بسبب عدم إصدار فاتورة بـ20 كيسًا من الملح، مشددًا على أن العقوبات في الفترة الأخيرة أصبحت شديدة، وتُحاكم هذه القضايا وفقا لقانون «أمن دولة طوارئ»؛ لأنها تمس الأمن القومي.

ضبطيات وزارة التموين

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين على أن المحلات التي شاركت في الأوكازيون دون تصريح من الوزارة سوف يعاقبون بغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن النيابة العامة هي التي تحدد قيمة الغرامة، وأي مواطن يشك في عدم جودة سلعة يمكنه الإبلاغ للوزارة أو جهاز حماية المستهلك.

وأشار عبدالمنعم خليل، إلى أنهم ضبطوا مصنعًا للمياه يعبئ مياه من «الحنفية» ويبيعها على أنها «مياه معدنية»، وآخر يغش في تعبئة الأرز، ويمد فترة الصلاحية، وضبطت 4 أطنان من الأرز، و9 و200 كيلوجرام من الصلصة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، متابعا: «وأمس ضبط 7.5 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأعدم 680 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي».

وأكد «خليل» أن الحملات مستمرة، وتعمل على قدم وساق، من أجل مصلحة المواطنين.