فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنّ التقديم يتم ورقيا وفق مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة، ويستمر لمدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من ثاني أيام إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، والتي اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضوابط تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021

- تقديم طلبات الاطلاع لمدة 15 يوما و7 أيام للدور الثاني.

- دفع رسوم 100 جنيه على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تسديد الرسوم يتم بالرقم القومي وكود الطالب.

خطوات تقديم التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021

- يتقدم الطالب بطلب للاطلاع على كراسة الإجابة.

- إبلاغ الطالب بموعد الإطلاع.

- الاطلاع على صورة كراسة الإجابة فقط.

- إخطار الطالب بنتيجة التظلمات حال حصوله على درجات.

تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية الزراعية 2021

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول، وأعلن نسب النجاح لجميع التخصصات الفنية وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنّه جرى تعديل القرار الوزاري رقم 293، الصادر بتاريخ 9/7/2014، بشأن آليات تنظيم عملية الاطلاع على كراسة الإجابة عند تقديم التظلمات.

تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2021

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لطلاب الصم وضعاف السمع، وجرى إعلان النتيجة في جميع المدارس الفنية، بنسبة نجاح لنظام الثلاث سنوات 68.04%، و84.47% لنظام الخمس سنوات، لافتا إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقيا وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما بدأ تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2021.

تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سياحة وفنادق

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية اشتملت تخصصات الدبلوم الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تخرج أول دفعة لهذا العام، مؤكدا أنّ الوزارة حرصت على التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجية التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، وجرى فتح باب التظلمات لتخصصات سياحة وفنادق والثانوية الفنية التجارية والثانوية الفنية الزراعية.