تخصيص وحدات بـ«سكن لكل المصريين» لأهالي رفح والشيخ زويد

قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إن مساكن السبيل والعبور الجديدة تم تخصيصها للمنقولين من أهالى رفح والشيخ زويد، وتم توزيع عددا من الشقق السكنية على المنقولين خلال العام الحالي بإيجار شهرى 410 جنيهات تحملت المحافظة منها 310 جنيهات، على أن يدفع المنقول 100جنيه فقط بعقد سنوى يتم تجديده تلقائيا.

وأوضح رئيس مجلس مدينة العريش، في تصريح صحفي، اليوم، أن الوحدات السكنية بالسبيل والعبور كاملة المرافق، وتم توصيل خط مياه لها خصيصا، وأن الموقع الحالى لهما مميز، لافتا إلى فتح طرق على الدائرى بالقرب من حى المساعيد غرب المدينة لتسهيل حركة القاطنين بمساكن السبيل.

من جهته أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الرئيس السيسى يولى شمال سيناء اهتماما كبيرا، حيث يتابع الرئيس جميع المشروعات التى تتم على أرض سيناء سواء فى العريش أو الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط.

استكمال المشروعات المتوقفة بشمال سيناء

وأوضح المحافظ أن المحافظة تحاول جاهدة الاسراع لاستكمال المشروعات المتوقفة، والبدء الفورى فى المشروعات الأخرى التى تم التخطيط لها بحسب الخطة الاستثمارية، ومنها محاور العريش الثلاثة سواء غرب المدينة بمناطق الميدان ومدخل العريش الغربى، أو المناطق الأخرى الشرقية القريبة من العريش وقرية السكاسكة على الطريق الدولى العام المؤدي إلى الشيخ زويد ورفح.

تخصيص 39 عمارة بحى السبيل للأسر الأكثر احتياجا

وأشار المحافظ إلى تخصيص 39 عمارة سكنية بحى السبيل غرب العريش ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»، لمحدودي الدخل من أهالى سيناء، وأن جميع العمارات كاملة المرافق ومصممة بشكل حضاري ومساحات جيدة.

تخصيص 89 عمارة للمنقولين من أهالى الشيخ زويد ورفح

بدوره أعلن مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدنية رفح، عن تخصيص عدد 89 عمارة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد، للاقامة بها بنظام الاستضافة في حي السبيل، مضيفا أنه جرى تخصيص 39 عمارة أخرى ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»، حيث تم الإعلان عنها وطرحها للبيع للمواطنين بعد سداد المقدم والأقساط في المدة الزمنية المحددة.