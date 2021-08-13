حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور شديد الغيرة على من يحبهم، وأبرز مميزاته الصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة ويدفعانك للاهتمام بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19