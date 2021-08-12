استمرار البحث عن 4 غرقي في حادث انقلاب «تروسيكل» بترعة بالمنيا

تواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث عن 4 جثث في حادث انقلاب «تروسيكل»، داخل ترعة «البحر اليوسفي»، بعزبة الصنورة التابعة لقرية كفر لبس بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم بإسفكسيا الغرق، بعد انقلاب تروسيكل كان يستقله 13 شخصا نتيجة سقوطه داخل ترعة البحر اليوسفي، وتم انتشال 3 جثث، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة وجار البحث عن 4 جثث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بانقلاب تروسيكل بترعة البحر اليوسفي بقرية كفر لبس، وبانتقال رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري تبين انقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي بعزبة الصنورة التابعة لقرية كفر لبس، وكان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.

وأسفر الحادث عن غرق 7 أشخاص، تم انتشال جثث 3 هم «عبد الرحمن محمد عبد الغني»، 9 سنوات، «حميدة عزت محمد»، 50 عامًا، و«سناء محمد يوسف»، 38 عامًا، وجارٍ البحث عن 4 مفقودين.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون أية إصابات، وتم انتشال 3 جثث، وجار انتشال 4 جثث مازالت داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.

تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 4772 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وتولت النيابة العامة التحقيقات.