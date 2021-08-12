إحصائية صادمة: بيع 60% من الرضع فى تونس

كشفت روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، فى إحصائية صادمة اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات بيع الرضع في البلاد، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم عن قناة نسمة التونسية، حيث قالت «العبيدي»: إن ظاهرة بيع الرضع في تونس بلغت خلال سنة 2020 أكثر من 60%، حيث يتم تسجيل حالات بيع الرضع أسبوعيا في البلاد.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فى تونس إن جرائم بيع الأطفال الرضع لا تشمل الأمهات العازبات فقط بل تشمل أيضا عائلات، كاشفة عن مفاجأة، إذ إنه يتم التوجه إلى المصحات من قبل الأمهات بنية أنه سيتم بيع الرضيع، وأن الأسعار تختلف من ولاية إلى أخرى.

وأضافت: «أن بعض أمهات هؤلاء الرضع يبعن أطفالهن إلى عائلات أخرى قبل حتى أن تتم ولادتهم وتأتي العائلة فور ولادته لتسلمه»، مؤكدة أن هذه العملية تتم خارج إطار القانون، حيث يتم دفع المبلغ المالي الذى يصل لملايين عبر وسيط.

وتابعت: «بعد دفع مبلغ مالى للوسيط بين الأم والعائلة التي اشترت الطفل، وأنّ المبلغ بالملايين وليس مبلغا قليلا»، لافتة إلى تسجيل الهيئة ارتفاعا خطيرا وصادما بنحو 180%، بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال القصر.

وأوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: أنه يتم تقديم تقارير سنويا حول هذه الظاهرة إلى الحكومة، لافتة إلى «تقصير حكومي كبير وعدم تفاعل من السلطات التي يبدو أنها غير مهتمة بالموضوع»، مضيفة أن التقصير يصل إلى التقارير التي تتناول حالات اتجار بالبشر والأطفال وحالات الاستغلال الجنسي وحالات العبودية.