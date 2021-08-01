صحة دمياط تدرِّب أطقمًا طبية على التعامل مع الحالات الحرجة

نظّمت وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة دكتورة سوزان الكيكي، دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الحالات الحرجة.

وشهدت الدورة، تدريب 15 طبيبًا وممرضة بمستشفى دمياط حرصًا من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة على التدريب المستمر للفرق بالمديرية والمستشفيات.

برنامج رعاية صحية

كما نظمت المديرية، برعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والمشروطية الصحية بمنشآت الرعاية الأولية في الفترة بقاعة تدريب مستشفى حميات دمياط، واستهدف التدريب حضور منسقي البرامج الصحية والصيادلة والرائدات الريفية بوحدات ومراكز إدارتي دمياط وفارسكور.

اجتماع تطوير

في سياق آخر، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع الدكتور محمد فهيم مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، وقيادات المديرية ومديري مستشفيات دمياط التخصصي والزرقا وكفر سعد وميت أبو غالب، وفرق عملهم، لمناقشة عدة موضوعات.

وتطرق الاجتماع، إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات بمشروع الزمالة المصرية ورصد الاحتياجات والمعوقات كما تم مناقشة قوائم انتظار العمليات الجراحية.