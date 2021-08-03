وكيل صحة دمياط: نسبة الإشغال في العزل لم تزد عن 3%

أكد الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، عدم تخطي نسب الإشغال في مستشفيات العزل بالمحافظة 3%، مشيرا إلى أن المستشفيات لم تسجل أي حالات إصابة بالفطر الأسود بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أنه رغم مرور أيام على الانتهاء من إجازة عيد الأضحى لم تتزايد نسبة الإشغال بعد، لافتًا إلى أن أجنحة وأقسام المستشفيات تم تحويلها من استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا لاستقبال كافة الحالات المرضية لتعود لمباشرة عملها الطبيعي.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة نجحت فى السيطرة على جائحة كورونا بفضل جهود الأطباء، ما نتج عنه تراجع إصابات كورونا بشكل ملحوظ بالإضافة إلى عدم تسجيل أي إصابات فى فترات متقطعة خلال العامين الحالي والماضي، مشيرة إلى حرص المحافظة على دعم القطاع الطبي وتكريم العناصر المميزة به بشكل دوري.

وأعلنت وزارة الصحة، في منشور لها، أن الفطر الأسود يرجع إلى بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة «العفنيات»، التي تعيش في البيئات الرطبة، كالتربة أو المواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ«الفطريات المخاطية».

وأشارت الوزارة إلى أن مصادر العدوى، هي فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة، وتشير دراسات إلى أن تلك الفطريات توجد بشكل شائع في التربة، ولكن نادرا ما توجد في عينات الهواء التي تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، وخصصت الوزارة للمواطنين خطًا ساخنًا «105»، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن أي فيروسات أو أمراض والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

- مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرين بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

- مرضى الإيدز.

- المرضى الذين تلقوا نقلًا للأعضاء أو نقلا للخلايا