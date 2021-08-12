«التموين»: محال القاهرة الأكثر تسجيلا للمخالفات بالأوكازيون الصيفي

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة شددت الرقابة على جميع أسواق الجمهورية في فترة الأوكازيون الصيفي لضمان عدم التلاعب والغش عن طريق الترويج لأوكازيون وهمي، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة هي الأكثر تسجيلًا للمخالفات في موسم الأوكازيون الصيفي حتى الآن، تليها محافظة الإسكندرية، أكثرها محال الملابس بنسبة 80%، تليها الصناعات الجلدية، والأدوات المدرسية.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الوزارة لم تفرض أي قيود على المحال لكي تشارك في الأوكازيون، لكنها تشارك بمحض إرادتها، لافتًا إلى أن الأوكازيون يمثل فرصة كبيرة للمواطن المصري للحصول على احتياجاته بتخفيضات عالية، وللتاجر لكي يتخلص من البضاعة القديمة.

وتابع الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بأن قضايا الأوكازيون الوهمية تحال إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، والعقوبات رادعة جدًا، مناشدًا التجار المشاركين في الأوكازيون تجنب كل طرق الغش.

وأوضح «خليل» أنه يتم التأكد من الأوكازيونات من خلال الفواتير الخاصة بالسلع قبل الأوكازيون، مشيرًا إلى أن أي مواطن يجد عيوبًا في السلعة التي اشتراها يمكنه التواصل مع مجلس الوزارة عبر الخط الساخن (16280)، حتى يتم حل المشكلة، كما يجرى فرض غرامة كبيرة على المحال التي تمنح زبائنها الفاتورة، وبالتالي يجب أن يكون العميل حريصًا على الحصول عليها: «أناشد المواطنين.. اوعى تاخد بضاعة من غير فاتورة».