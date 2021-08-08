الأوكازيون الصيفي 2021.. لأصحاب المحلات الأوراق المطلوبة للاشتراك

مع ارتفاع الأسعار الملابس يبحث المواطنون عن تفاصيل الأوكازيون الصيفي 2021، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة نحو 400 محل، بالإضافة إلى تيسير 180 حملة من الديريات والوزارة لمتابعة السلع المعروضة، للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.‏

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، نستعرض لأصحاب المحلات خطوات الاشتراك الأوكازيون الصيفي 2021، وذلك في السطور التالية..

الأوراق المطلوبة من المحال للاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2021

وحتى يتمكن أصحاب المحلات من الاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2021، لابد من الحصول على تصريح أو إذن رسمي من التموين عن طريق التوجه إلى مديرية التموين التابع لها المحل من أجل التقدم بطلب للحصول على التصريح، وذلك من خلال الآتي..

إحضار صورة من رخصة المحل.

صورة من السجل التجاري.

صورة البطاقة الضريبية.

تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

شدد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على عقوبة المحال التجارية غير الملتزمة بنسبة التخفيضات المعلنة بالأوكازيون الصيفي 2021، مؤكدا أن عقوبة المحلات التجارية المخالفة، التي تعلن تخفيضات وهمية، أو المحلات التي تتلاعب في نسبة التخفيضات، هي توقيع غرامة مالية على هذه المحال، قد تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا أنها تقع تحت بند تهمة الإعلانات المضللة.

تقديم شكوى لتجاوزات المحال في عروض الأوكازيون الصيفي

وطالب جهاز حماية المستهلك، الأسخاض بالإبلاغ عن المخالفات التي يشاهدونها من قبل المحال، حيث أعلن الجهاز عن تتلقى شكاوى المواطنين ضد أي مخالفات تواجههم في الأسواق، عبر الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، أو من خلال التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم 01577779999، أو من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني، أو إرسال شكوى عبر الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك.