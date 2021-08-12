رغم تدشين حملة لمنعهم.. المصطافون بملابس البحر في شوارع الإسكندرية

بالتزامن مع انطلاق حملة «منع تجول المصطافين بملابس البحر»، التي دشنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بالأمس، في محاولة للارتقاء بالذوق العام وعدم خدش الحياء، رصدت «الوطن»، استمرار سير المصطافين بملابس البحر في الشوارع وعلى الكورنيش .

منع الخروج من الشواطئ بملابس البحر في الإسكندرية

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية قد أطلقت حملة تتضمن منع المصطافين من الخروج بملابس البحر من بوابات الشواطئ، والسير في الشوارع الجانبية وعلى طريق الكورنيش، حيث جاء في رسالة الحملة التي أطلقتها الإدارة نصاً: «حفاظاً على الذوق والآداب العامة، ونظراً لما يتسبب فيه ذلك من إزعاج للكثير، رجاء نزول البحر بالملابس المخصصة للبحر، وعدم الخروج بها من بوابات الشواطئ».

وقال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن سبب إطلاق حملة «ممنوع السير بملابس البحر»، جاءت بسبب المنظر غير اللائق للمصطافين بملابس البحر على طريق الكورنيش، وفي الشوارع المتفرعة منه، الأمر الذي يؤذي أهالي المدينة.

وأضاف أن كثيراً من ملابس البحر التي يخرج بها المصطافون من شواطئ الإسكندرية غير مناسبة، معتبراً أنها تخدش الحياء، وتتعارض مع الآداب العامة.

مصطافون بملابس البحر في شوارع الإسكندرية

ورصدت «الوطن»، تجول المصطافين بملابس البحر وخاصة الرجال فملابس البحر لدي النساء تختلف كثيراً عن الرجال فكثير من المصطافين يقومون بالسير بملابس البحر دون ارتداء تي شيرت في الشوارع.