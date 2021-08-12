عاجل.. انتحار طالب بهندسة المنصورة بالقفز من أعلى كوبري في الدقهلية

أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، على الانتحار بالقفز من أعلي كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي «المنصورة – طلخا»، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وأكد والد الطالب أنه يعاني من مرض نفسي وعلل إقدامه علي الانتحار بحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه لأحد المقاهي بمدينة المنصورة، وجري نقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بقفز شاب من أعلي كوبري السكة الحديد في المياه

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلي كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي «المنصورة – طلخا» أعلى مياه نهر النيل دائرة المركز.

انتقل ضباط مركز شرطة طلخا، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها للمدعو «أحمد ممدوح مصطفي الألفي»، 23 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيم بمنطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به ثمة اصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمستشفى المنصورة الدولي.

والد الطالب: حدثت بيننا مشادة كلامية بعد جلوسه على كافيه

وبسؤال شاهد الواقعة المدعو «هشام أ. م.»، 20 سنة فني حركة بمحطة سكة حديد المنصورة، في محضر الشرطة، قرر أنه أثناء قيامه بصيد الأسماك من أعلي كوبري السكة الحديد المار بين مدينتي «طلخا – المنصورة»، شاهد المذكور حال قيامه باعتلاء حديد الكوبري والقفز في المياه.

وبسؤال والده «ممدوح مصطفي الألفي» 55 سنة مدير بنك، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون وأضاف أن نجله يعاني من مرض نفسي «الرهاب الاجتماعي - صعوبة الاندماج في المجتمع» ويعالج طرف الدكتور «منير. م» طبيب الأمراض النفسية والعصبية بعيادته الخاصة دائرة قسم أول المنصورة وعلل ذلك بحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه لمقهى بمدينة المنصورة، وتحرر المحضر رقم 6665 لسنة 2021 اداري مركز طلخا، وجار العرض علي النيابة العامة.