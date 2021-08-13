حمو بيكا ليس الأول.. نجوم غناء رفعوا شعار «حفلات للنساء فقط»

لم يكن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا الأول الذي يقوم بإحياء حفل غنائي، على أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، فقد سبقه عدد من النجوم، نعرض أبرزهم خلال التقرير التالي:-

- أصالة

قدمت الفنانة السورية أصالة، حفل غنائي عام 2018 للنساء فقط في المملكة العربية السعودية، ووصفت أصالة مشاعرها وقت الحفل، قائلة «فى الرياض تتجدّد روحى دائماً، وهناك عائلتى الكبيرة، هناك بدأت وهناك صوتى يعود طفلاً ليرمى نفسه فى قلوب تعلَّقت أنا بها، أوَّل حفل جماهيرى لى فى حبيبتى الرياض وسنلتقى هناك فى موعدنا لنجدّد الفرح».

- نوال الكويتية

في عام 2018، قدمت المطربة نوال الكويتية، حفلاً غنائياً، وبالفعل الحفل جاء مقتصرًا على الجمهور من النساء فقط.

- ماجدة الرومي

قدمت عام 2017، حفلاً غنائياً في جدة، مخصص للنساء فقط .

كما قدم عدد من نجوم المهرجانات الشعبية حفلات على مدار الشهور الماضية بنفس الشاطئ، الذي يقدم من خلاله حمو بيكا الحفل، ومن أبرزهم «عمر كمال، أورتيجا، بوسي، محمود الليثي، حسن الخلعي، أوكسانا»، وكانت الحفلات للنساء فقط .

- حفل حمو بيكا.. «للنساء فقط»

وأعلنت إدارة الشاطئ، عن حفل حمو بيكا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة بقولها: «إلى سيدات الشاطئ.. حفل حمو بيكا لا تفوتونه».

ويُقدم حمو بيكا خلال الحفل، مجموعة من أبرز المهرجانات الخاصة به، التي حققت نجاحا مؤخرا، مثل «قمر التوك توكاية» و«أنتي معلمة» و«شمس المجرة» وغيرها.

كما يتواجد حمو بيكا في الساحل من أجل مسرحيته الجديدة «شمسية و4 كراسي» مع الفنان أشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر.