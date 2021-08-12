رقم الخط الساخن لتلقي طلبات الحصول على لقاح كورونا..بديل لموقع «الصحة»

دشنت وزارة الصحة والسكان، رقم الخط الساخن لتلقي طلبات الحصول على لقاح كورونا، وهو (105)، وذلك لمساعدة المواطنين حال تعثر التسجيل على موقع تلقي اللقاح التابع لوزارة الصحة والسكان، وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة التسجيل للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

رقم الخط الساخن لتلقي طلبات الحصول على لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، في بيان رسمي لها، أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو التوتر، مشيرة إلى تطعيم 14 ألف مواطن منذ بداية العمل بمراكز التطعيمات حتى ظهر اليوم.

وأكدت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة، ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو احمرار موضع التطعيم، أو الصداع، أو تكسير في العظام، أو «التنميل»، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول خلال يومين لا أكثر.

لقاحات كورونا في مصر

وأشارت الوزارة إلى تنوع مصادر لقاحات كورونا في مصر، واستعرضت توافر لقاحات (سينوفارم، وسينوفاك، واسترازينيكا، وسبوتنك، وجونسون أند جونسون)، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، خاصة مع اقتراب الدخول في الموجة الرابعة للوباء.

وتوقعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا دخول مصر الموجة الرابعة فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ودعت المواطنين لضرورة توخى الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لأنها السلاح الفعال لمواجهة الجائحة، وفي حال أخذ اللقاح يجب الاستمرار في اتباع التدابير الصحية، لافتة الى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.