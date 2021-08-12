رئيس سيوة يلتقي الحرفيين العائدين من السعودية.. «أيقونة حفظ التراث»

استقبل العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عدداً من أبناء سيوة العائدين من المملكة العربية السعودية، غالبيتهم من العمال في مجال تشييد وترميم المباني التراثية، وأصحاب حرف النجارة والنحت وصناعة المشغولات اليدوية، وغيرها من الحرف الفنية، عقب عودتهم من السفر.

وتقدم رئيس مدينة سيوة للعمال بالشكر والتقدير على جهودهم وتفانيهم في العمل، وتمثيل مصر في الخارج، خاصةً في مجال الترميم، باستخدام المواد من البيئية المحيطة بالمكان، والتي يتميزون بالعمل بها، بعد مشاركتهم في بعض الأعمال في السعودية، بترميم مبان أثرية، مما يحافظ على التراث الذي تتميز به المملكة.

واعتبر «عبد الغني» أن قلعة «شالي» الأثرية في سيوة تمثل خير شاهد على تميز أبناء الواحة في أعمال الترميم الأثري والبيئي، والحفاظ على مظهرها الحضاري العريق، وأضاف أن رئاسة المركز على استعداد تام في الاستماع للمقترحات، وتقديم الدعم والمساندة للجميع، بهدف العمل على تنمية سيوة في مجال العمارة والصناعة والسياحة والقطاعات المختلفة.

محافظ مطروح يوجه بدعم الحرف السيوية

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه باستمرار تشجيع أصحاب الحرف اليدوية والشباب، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم، وتنمية الحرف السيوية التي تعبر عن التراث السيوي الأصيل، والاهتمام به، مما يحافظ على هوية أبناء سيوة، وتفرد الواحة بطابعها الخاص.

حرف يدوية تجذب السياح في سيوة

وتتميز واحة سيوة ببعض الحرف اليدوية، ومنها صناعة الملابس السيوية المطرزة للمرأة، من فستان الفرح وفساتين الأطفال، والأحذية من الجلود المطرزة، وصناعة الفضيات والحلي السيوي، والحوايا والسجاد بالأصواف، وصناعة الأباجورات والأنتيكات من الملح الصخري، مما يجذب السياح الأجانب لاقتناء منتجات سيوة، وارتداء الملابس السيوية، التي يتهافتون عليها في البازارات والمحلات التجارية المتخصصة في أسواق سيوة.