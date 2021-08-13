حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بكونه شخصية غامضة بشكل كبير، كما أنه شخص غيور على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الشمس في مربع برجك وعليك أن تتعامل بصبر.. كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.