حذف إعلان فيلم «200 جنيه» بعد ساعات من طرحه دون ذكر أسباب

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان فيلم «200 جنيه»، بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، عصر اليوم الخميس، وذلك بشكلِ مفاجئ، دون الإعلان عن أسباب من قِبل الشركة المُنتجة.

وظهر في إعلان فيلم «200 جنيه»، عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلى علوي، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد آدم، ومي سليم، ومحمود حافظ، وصابرين، وطارق عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وآخرين.

إعلان فيلم «200 جنيه» يضم العديد من ضيوف الشرف

ويغلب على إعلان فيلم 200 جنيه، طابع التشويق والإثارة، إذ يبرز فئات المجتمع المختلفة، وما يتعرضون له من حوادث بفعل الفلوس.

وظهر في إعلان فيلم 200 جنيه، أحد المُمثلين وهو يُردد إحدى الجُمل التي توضح الخط الرئيسي للفيلم، حيث يقول: «متخليش الفلوس تسوقك وتوجهك.. إوعى تصدق إن المال بيسبب السعادة.. انسى.. المال وسيلة للحياة.. السعادة يا جماعة في الرضا بالمكتوب».

فيلم «200 جنيه»، يُعد من أكبر الأفلام التي تضم ضيوف شرف في السنوات الأخيرة، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج محمد عبد الحميد ووائل علي، ومن المُقرر طرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم 25 أغسطس المُقبل.

اتهامات لصُنّاع فيلم 200 جنيه بالاستيلاء على الفكرة

وكان فيلم 200 جنيه، قد واجه أزمة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وُجهت اتهامات للشركة المُنتجة، وكذلك للمؤلف أحمد عبد الله، تتعلق بأنّ فكرة العمل مسروقة وجرى الاستيلاء عليها، لكن نقابة المهن السينمائية، نفت ذلك بعد تحقيقها في الاتهامات، مؤكدة أن معالجة الفيلم مختلفة تماما عن فكرة صاحب الاتهامات.

وأصدر أشرف عبد العزيز، محامِ الشركة المنتجة للفيلم، بيانا صحفيا، قبل أيام، أكد فيه أنّ اللجنة الفنية ومجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، رفضت هذه الشكوى المُقدمة من قِبل الشاكي، ومن المُقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده خلال الأيام القليلة المُقبلة.