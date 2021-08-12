«الصحة» تكشف عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، وقالت الوزارة إنه بلغ إجمالي عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا 14 مليون مواطن بالجرعتين الأولى والثانية، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للقلق أو التوتر، لافتة إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم يتم تسجيل أي شكوى منهم تتعلق بظهور أعراض غريبة بعد تلقي اللقاح، وقالت إن كل الأعراض التي سجلت هي ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو إحمرار موضع التطعيم وهي أعراض تزول في غضون يومين ولا تحتاج إلى طبيب.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس ولمس أي أسطح، مشيرا إلى الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، وقالت إن هناك توقعات بحدوثها خلال الشهر المقبل.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وخصصت الوزارة مجموعة من المنصات الإلكترونية لتلقي كل استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والإجابة عليها من خلال المصادر الرسمية.