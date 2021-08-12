مصدر يكشف لـ«الوطن» تفاصيل حجب نتيجة 360 طالبا في الثانوية العامة
كتب:
أميرة فكري
06:35 م | الخميس 12 أغسطس 2021
وزارة التربية والتعليم
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر حجب نتيجة 360 طالبا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة هذه السنة، أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية بالوزارة، ضلوعهم في وقائع غش، ونشر وتصوير وتداول إجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الـ360 طالبا، لن تظهر نتائجهم ضمن نتيجة الثانوية العامة 2021، وتقرر رسوبهم في امتحانات الدور الأول، وكل طالب منهم مثبت دليل إدانته، ومشاركته في الإخلال بنظام الامتحانات، وارتكاب وقائع تؤثر بشكل سلبي على الامتحان، سواء بالنشر أو التصوير أو الحصول على إجابات من مواقع التواصل.
التعليم: كل من صور ونشر واستقبل إجابة رسب في الدور الأول
ولفت المصدر، إلى أن كل من تم ضبطه بحيازة وسيلة غش، تقرر حجب نتيجته ورسوبه، في مادة، والبعض الآخر تم حجب نتيجته في كل المواد، وهؤلاء لن تعلن نتيجتهم تحت أي ظرف.
وقال المصدر، إنه بعد وصول نتيجة تحقيقات الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، تقرر سحب نتائجهم من نتيجة الثانوية العامة الإجمالية لباقي طلاب الدفعة، وإعادة ترتيب الأسماء مرة أخرى وفقا للمجاميع، بدون إدراج أسماء الغشاشين، الذين ارتكبوا وقائع تصوير ونشر لأسئلة من الامتحانات.
وتابع المصدر: أن نتيجة الثانوية العامة لم تعلن يوم الأحد مثلما تردد، وأن الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية الخاصة بالنتيجة، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، استعدادا لإعلانها في المدارس اليوم التالي من اعتمادها.
وقال المصدر، إن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021، مطمئنة ومقاربة للأعوام السابقة، وأن التصحيح الالكتروني تم بدقة وشفافية، وحصل كل طالب على حقه، ولم يظلم أي طالب بالثانوية العامة.
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