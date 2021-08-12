مصدر يكشف لـ«الوطن» تفاصيل حجب نتيجة 360 طالبا في الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر حجب نتيجة 360 طالبا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة هذه السنة، أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية بالوزارة، ضلوعهم في وقائع غش، ونشر وتصوير وتداول إجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الـ360 طالبا، لن تظهر نتائجهم ضمن نتيجة الثانوية العامة 2021، وتقرر رسوبهم في امتحانات الدور الأول، وكل طالب منهم مثبت دليل إدانته، ومشاركته في الإخلال بنظام الامتحانات، وارتكاب وقائع تؤثر بشكل سلبي على الامتحان، سواء بالنشر أو التصوير أو الحصول على إجابات من مواقع التواصل.

التعليم: كل من صور ونشر واستقبل إجابة رسب في الدور الأول

ولفت المصدر، إلى أن كل من تم ضبطه بحيازة وسيلة غش، تقرر حجب نتيجته ورسوبه، في مادة، والبعض الآخر تم حجب نتيجته في كل المواد، وهؤلاء لن تعلن نتيجتهم تحت أي ظرف.

وقال المصدر، إنه بعد وصول نتيجة تحقيقات الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، تقرر سحب نتائجهم من نتيجة الثانوية العامة الإجمالية لباقي طلاب الدفعة، وإعادة ترتيب الأسماء مرة أخرى وفقا للمجاميع، بدون إدراج أسماء الغشاشين، الذين ارتكبوا وقائع تصوير ونشر لأسئلة من الامتحانات.

وتابع المصدر: أن نتيجة الثانوية العامة لم تعلن يوم الأحد مثلما تردد، وأن الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية الخاصة بالنتيجة، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، استعدادا لإعلانها في المدارس اليوم التالي من اعتمادها.

وقال المصدر، إن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021، مطمئنة ومقاربة للأعوام السابقة، وأن التصحيح الالكتروني تم بدقة وشفافية، وحصل كل طالب على حقه، ولم يظلم أي طالب بالثانوية العامة.