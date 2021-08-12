في اليوم العالمي للشباب.. نائب محافظ مطروح: «الرئيس منحنا الفرصة»

وجهت الدكتورة دينا دسوقي، نائب محافظ مطروح، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الموافق اليوم الخميس 12 أغسطس، مؤكدةً أن الرئيس منح الشباب الفرصة في التعبير عن أنفسهم ونجاحهم واجتهادهم بشكل جيد، وأوضحت أنها واحدة من هؤلاء الشباب، الذين ساعدتهم فرصة الرئيس في إظهار مدى حبهم لبلدهم، واجتهادهم على مستوى الحياة المجتمعية والسياسية.

وأعربت «دينا»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة extra news، مساء اليوم الخميس، أنها كانت سعيدة للغاية، حينما لمست من القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وواضحاً بكل النماذج الشبابية التي تعمل بجد واجتهاد، من أجل تطوير بلدها، موضحةً أن قيام القيادة السياسية بتمكين الشباب بعدة مناصب قيادية هامة وخطيرة، يؤكد على إيمان الرئيس الكبير بقدرة الشباب والمرأة على القيادة والنجاح.

نائب محافظة مطروح: الدولة قدمت دعم قوي للشباب

وأشارت نائب محافظة مطروح إلى أن الدولة قدمت دعماً كبيراً وقوياً للشباب، ولم تمكنهم دون التدريب الكافي واللازم لنجاحهم، بدايةً من توفير تدريبات وورش تأهليية، إضافة إلى إلزام الدولة لكل أصحاب الخبرات على دعم الشباب في مناصبهم.

وأردفت أنها لمست أيضاً دعماً كبيراً من محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، وترى في عملها كنائب له، فرصة أكثر من جيدة لتتعلم الكثير من الأمور وتزداد خبراتها، كما أنه أعطاها فرصة كافية لقيادة بعض الملفات الهامة والكبيرة على مستوى محافظة مطروح.

وألمحت «دينا» إلى أنه في البداية كان هناك بعض التحفظات على تقلد سيدة مثلها لمنصب مثل نائب محافظ مطروح، خاصةً أنها محافظة حدودية ذات طبيعة خاصة، ولكن مع بداية عملها والقدرة التي أظهرتها على إدارة الكثير من الملفات، هو ما أنهى تلك التحفظات، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة بمحافظة حدودية، مثل محافظة مطروح، لم يكن معروفاً من قبل، ولكن كل هذا تحقق على يد الرئيس السيسي.