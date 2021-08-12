لجنة من «الأعلى للجامعات» تتابع إجراءات اختبارات القدرات بـ«حلوان»

واصل اليوم الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، جولاته في كليتي التربية الفنية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة، بمرافقة لجنة للمتابعة، مُشَكلة من المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة، رئيس اللجنة العليا للقدرات بوزارة التعليم العالي، وكان في استقبالهم بكلية التربية الفنية الدكتور محمود حامد، عميد الكلية، وبكلية التربية الرياضية بنات، الدكتورة حنان السيد عبد الفتاح عميد الكلية، وذلك في إطار متابعة إجراءات اختبارات القدرات بجامعة حلوان.

وأشاد الدكتور ماجد نجم، بحسن استقبال الجامعة للطلاب، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم وتذليل أية عقبات قد يواجهها الطلاب أثناء الاختبارات، وهو ما جعلها تقدم نظامًا إلكترونيًا موحدا وشاملاً على مستوى الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، للتيسير على الطلاب في عمليات تحديد مواعيد الاختبار، ودفع المصروفات ومعرفة نتيجة الاختبار، مضيفًا أن الجامعة تقدم العديد من التخصصات الفنية والرياضية والسياحية والإعلامية والطبية المتميزة على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم في جذب طلاب الثانوية العامة للتقدم إلى كلياتها المتنوعة والفريدة والعريقة.

بدورها، قامت لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للجامعات، بتنظيم زيارة لكلية الفنون الجميلة، ترأسها الدكتور حسن عبده، عميد كلية الفنون التطبيقية سابقًا.