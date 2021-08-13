جاهزة للتسليم الفوري.. طريقة حجز شقق منخفضي ومتوسطي الدخل على 30 عاما

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المرحلة الثانية من وحدات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري الجديدة، بفائدة 3% لمدة 30 عامًا، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، جاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة»، وذلك في 19 محافظة، شريطة أن يجري شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع المحافظات، والمدن المطروح بها الوحدات السكنية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» المحافظات المتاح بها حجز الوحدات ضمن المرحلة الثانية لسكن المصرين 2، الشروط والمستندات المطلوبة، مواعيد الحجز، متوسط أسعار الوحدات، وفقاً لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

المحافظات المتاح بها حجز الوحدات ضمن المرحلة الثانية لـ سكن كل المصرين 2

ـ الإسماعيلية.

ـ المنيا.

ـ الشرقية.

ـ قنا.

ـ سوهاج.

ـ الإسكندرية.

ـ المنوفية.

ـ كفر الشيخ.

ـ أسوان.

ـ الغربية.

ـ البحيرة.

ـ مطروح.

ـ الفيوم.

ـ بني سويف.

ـ أسيوط.

ـ الوادي الجديد.

ـ الأقصر.

ـ شمال سيناء.

ـ دمياط.

مواعيد حجز الوحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمرحلة الثانية لسكن المصريين 2

وأوضح الصندوق أنه من ضمن الشروط دفع المقدم الخاص بجدية الحجز، بعد الحصول على الكراسة المتضمنة الشروط، بمبلغ ممالي قدره 125 جنيه والمصروفات الإدارية، من خلال البريد المميكن، المتواجد بالمدن، والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، اعتباراً من 8 أغسطس وحتى 14 أغسطس، وذلك للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، على أن تبدأ يوم 15 أغسطس، وتستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، لكافة المواطنين بما فيهم ذوي الإعاقة.

متوسط أسعار الوحدات ومواصفاتها

ـ المقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.

ـ مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسط الدخل.

ـ مدة التمويل تصل إلى 30 عام بسعر عائد 3% سنوياً، "متناقصة".

ـ سعر الوحدة السكنية يتراوح بين 164 ألف إلى 310 ألف، للمساحات التي تتراوح ما بين 75 و90 متر مربع.

الحد الأقصى لصافي الدخل للحصول على وحدات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل

ـ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للمتقدم للوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، 54 ألف جنيه سنويا للفرد، بما يعادل 4500 شهريا، 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 6000 جنيه شهريا.

ـ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للمتقدم للوحدات السكنية، لمتوسطي الدخل، 120 ألف جنيه سنويا للفرد، بما يعادل 10000 جنيه شهريا، و168 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 14000 جنيه شهريا.