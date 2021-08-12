حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

اكثر الأمور التي يكرهها مواليد برج الدلو الأوامر والتعليمات، لذلك يفضل دائما العمل الحر بعيدًا عن تسلط الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

لوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية معلوماتك وتحقيق تطور، وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج أو للسفر ولا شيء يقيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير