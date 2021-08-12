شروط التقديم على وحدات أول مزاد علني بالمنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، عن طرح 5 محلات تجارية وصيدلية ومخبز، للبيع في أول مزاد علني فى تاريخ مدينة المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح من 19 إلى 41 متراً مربعاً.

الموقع

تقع المحلات بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة.

الموعد

تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 15 أغسطس القادم بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الساعة الثانية عشر ظهرا.

الشروط و المواصفات

الشراء من مقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً، مع سداد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو الصيدلية أو المخبز كتأمين ابتدائي لدخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد.

- يتم استكمال سداد 10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

- يتم أيضًا سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام ، حيث يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على( 3 )أشهر من تاريخ رسو المزاد.

ووفقا لرئيس الجهاز فيجوز سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (ثلاث سنوات) من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى(0.5% ) مصاريف تحصيل+( (2%) طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد ،مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الإستلام.

هذا ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة علي الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، وأن المزاد خاضع لأحكام القانون رقم182لسنة 2018م ( قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة).

ونوه رئيس الجهاز،إلى أن المرحلة الأولى تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هم كالتالي:

- سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى

- سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى

- سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى

- سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى،سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 4 بالمرحلة الأولى

- سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.