بورصة الدواجن اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر

معرفة أسعار الشيش طاووك والدبابيس والأوراك وغيرها من الدواجن البيضاء تحرص الكثيرات من السيدات على متابعته يوميا، وذلك من خلال متابعة بورصة الدواجن اليوم سواء العمومية التي تطلقها الغرفة التجارية، أو الرئيسية في السوق المحلي.

ومن ضمن لسلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «الوطن»، إن الكيلو من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح سعره بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 30 جنيهًا.

وأوضح «عبد العزيز» أن سعر كرتونة البيض البلدي وصلت لـ 50 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الجاري، فيما وصلت كرتونة البيض الأبيض، بالمزرعة لتسجل نحو 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، وأخيرا سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وعن بورصة الدواجن العمومية اليوم في الأسواق المحلية، جاءت على النحو التالي وفق ما رصدته «الوطن»:

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس 45.5 جنيه.

- فيما استقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 32 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا