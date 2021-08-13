تفاصيل مسابقة الوظائف الإشرافية بتعليم القليوبية.. مدير ووكيل مدرسة

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استقبال طلبات الراغبين من المعلمين لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة ضمن الوظائف الإشرافية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم، وذلك بموازنة الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2021/2022، التي أعلنت عنها المديرية وتستمر في تلقي الطلبات حتى 21 أغسطس الجاري بعدد وظائف 439 وظيفة مدير مدرسة و125 وكيل مدرسة.

«الوطن»، تستعرض الوصف العام لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية والمهارات الأساسية والفنية المطلوبة وشروط الخبرة والمؤهل والتقدير وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة للتقدم للوظيفتين ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

الوصف العام لوظيفة مدير مدرسة بتعليم القليوبية

تقع وظيفة مدير مدرسة بتعليم القليوبية على قمة المدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية وتختض الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتوجية والتنفيذ وتطبيق المعايير المحددة لوظائف الإدارة المدرسية في ضوء توقعات الأداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم

الوصف العام لوظيفة وكيل مدرسة بتعليم القليوبية

تقع وظيفة وكيل مدرسة بتعليم القليوبية علي قمة المدارس بمختلف المراحل والنوعيات والمستويات وتختص الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتوجية في تطبيق المعايير المحددة لوظائف الإدارة المدرسية في ضوء معايير التعليم القومية.

المهارات الأساسية والفنية لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بتعليم القليوبية

تتضمن المهارات الأساسية والفنية لوظيفة مدير ووكيل إدارة مدرسة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية كالتالي:

- اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- المعرفة بعلوم الحاسب الألي واللغة الإنجليزية فضلا عن الإلمام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف

سنوات الخبرة والمؤهل المطلوبة لوظيفة مديرووكيل مدرسة بالقليوبية

اشترط التقدم لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عدة شروط هي:

الخبرة: قضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة معلم أول أ على الأقل أو مايقابلها

المؤهل: مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية يمكن قبول الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات وبتقدير مقبول فأعلى.

بيانات الاتصال والتقدم بالجهة: إدارات وأقسام تنسيق وظائف التعليم العام «الثانوي والإعدادي والإبتدائي» وإدارات المدارس الرسمية والرسمية للغات وإدارات التربية الخاصة وإدارات التعليم الفني «صناعي وتجاري وزراعي» بالمديرية والإدارات التعليمية بجميع مستوياتها كل حسب مرحلته ونوعياته.

المستندات المطلوبة لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة بالقليوبية

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المستندات المطلوبة لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة كالتالي:

- نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونه حديثة

- سيرة ذاتية للمتقدم

- أصل شهادة الصلاحية الصادرة من أكاديمية المعلمين بشرط أن تكون سارية وغير منتهية.

- إفادة من الشئون القانونية بالمديرية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية.

- بيان حالة إلكتروني حديث موضح فيه موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد.

- بيان حالة وظيفية من واقع الملف من قسم الملفات متضمنا التاريخ الوظيفي للمتقدم.

- تقرير الكفاية عن اخر عامين او إفادة من قسم الملفات متضمن التاريخ الوظيفي بتقرير الكفايبة خلال عامين

- صورة معتمدة من قرار آخر ترقية مسكن عليها.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء مستحدثات تطوير العملية التعليمية.

- إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقدم لها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

- يضاف إلى الملف صورة معتمدة طبق الأصل من اي شهادت تقدير او دورات تدريبية.

- إرفاق 10 نسخ ضوئية من نموذج التقدم للوظيفة والسيرة الذاتية للمتقدم والرؤية والمقترح للوظيفة المتقدم لها، على أن يلتزم المتقدمون بالمدارس الرسمية لغات، بالقرار 285 لسنة 2014، والمتقدمون لمدارس التربية الخاصة الالتزام بقرار 291 لسنة 2017.