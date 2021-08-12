أول تعليق لأسرة «ضحية الغدر» على قرار النائب العام: «أثلج صدورنا»

نزل قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مساء اليوم الخميس، بإحالة «نورهان» واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، برداً وسلاماً على صدور أفراد أسرة «نجلاء»، ضحية الغدر بكفر الدوار، في محافظة البحيرة، والذين أعربوا عن ارتياحهم للقرار، واهتمام المسؤولين بالدولة بكل ما يهم المواطنين، والنظر بعين الاهتمام لقضاياهم، وأعلنوا أنهم استقبلوا القرار بينما كانوا في المقابر يقرأون الفاتحة على روح ابنتهم، ويدعون الله لها بالرحمة والمغفرة، وجاءهم نبأ إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، عبر اتصال تليفوني من أحد الأصدقاء.

قرار يثلج الصدور

قال «محمد نعمة الله بدوي»، شقيق «ضحية الغدر»، في اتصال مع «الوطن»، إن قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أثلج صدور أسرة مكلومة، بعدما تجرعوا الحزن على فراق ابنتهم، التي كانوا يطلقون عليها «فراشة المنزل»، وسادت حالة من الارتياح بعد توتر وقلق، خاصةً بعد قراءة حيثيات القرار، الذي فصل ووضح ما جرى.

استقبال القرار أمام قبر «ضحية الغدر»

وأضاف شقيق الضحية: «عزمنا مساء اليوم، التوجه إلى قبر نجلاء، قرأنا ما تيسر من القرآن الكريم، ووهبناها لروحها الطاهرة، ودعونا الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويلهمنا من بعدما الصبر على ما أصابنا، وهناك تلقيت اتصالاً من أحد الأصدقاء، أخبرني بأن النائب العام أحال المتهمين للجنايات، وكأن الله أراد أن يبشرنا ونحن أمام قبرها».

ننتظر حكم الإعدام

وأضاف «نعمة الله» أنه «لا شك أن القرار أنزل الراحة في صدورنا، وشعرنا أن دولة القانون قائمة فوق الجميع، بالرغم من محاولات الجناة الإفلات بجريمتهم»، وتابع بقوله: «ننتظر عقب جلسات المحاكمة إحالة أوراقهم للمفتي، ليلقوا عقاب الدنيا قبل الآخرة، وهو القصاص العادل الذي يريح نجلاء داخل قبرها، ويشفي صدر أُم فقدت ابنتها، ويريح قلب أب تجرع الحزن على فراق ابنته».