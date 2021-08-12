«صبحي»: نشجع الإبداع والابتكار في الوطن العربي

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتورة مشيرة أبوغالى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، احتفال الشباب العربى باليوم العالمى للشباب تحت شعار «تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى»، برعاية جامعة الدول العربية وتنفذه وزارتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ومجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة.

ووجّه «صبحى» فى كلمته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه للشباب فى كافة المجالات والمناسبات، مشيراً إلى تقدير القيادة السياسية لدور الشباب فى تحقيق التنمية لأوطانهم.

وأوضح «صبحى» أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لمساعدة الشباب فى كافة أنحاء الوطن العربى، وتعمل على تشجيعهم على الإبداع والابتكار فى الأنشطة التى يشاركون فيها، وكذا العمل على تبادل الخبرات بين الشباب العربى من خلال العديد من الفعاليات التى تجمع الشباب فى أى دولة عربية.

وأشار «صبحى» إلى أن وزارة الشباب تولى اهتماماً كبيراً بالشباب فى مصر، وتسعى إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة.