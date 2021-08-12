بدران: إصابات كورونا حول العالم تقترب من ربع مليار.. و4.3 مليون وفاة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ فيروس كورونا يسري كالنار في الهشيم بمختلف أنحاء العالم، كما تنتشر سلالة «دلتا» في 142 دولة، ووصلت عدد الإصابات في العالم إلى 205 ملايين و808 آلاف و459 إصابة، والوفيات بنحو 4.3 مليون شخص، متابعا: «كل مليون في كوكب الأرض أصيب منهم 26 ألفا و400 شخص وتوفى منهم 557 شخص».

نسبة إصابات كورونا في ارتفعت 44%

وأضاف «بدران»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، اليوم، أن مصر سجلت الأسبوع الماضي 494 إصابة، وشهد هذا الرقم زيادة حاليا بنسبة 44%، وبالتالي العالم أجمع يدخل حاليا الموجة الرابعة، «إحنا أحسن من غيرنا بس مفيش حاجة اسمها الوباء انتهى».

العالم مازال يفشل أمام كورونا.. ومصر تصدت للثلاث موجات

وأشار إلى أن العالم ما زال يفشل أمام كورونا، والوضع الحالي كارثي، «بعد 20 شهر وما زال العالم في مرحلة الحرب، صحيح مصر متقدمة في معركة كورونا وتصدينا لثلاث موجات سابقة، ويجب المحافظة على مكتسبات كورونا من خلال حاجتين، وهي استمرار الناس في اليونيفورم العسكري، الذي يبدأ بالكمامة والقفازات والكحول، إضافة للتطعيم».

تطعيم 40% من السكان سيقلل من الوفيات

وأكد أن الهدف القومي لمصر هو تطعيم 40% من المواطنين، وإذا تحقق هذا الهدف فسيؤدي لتقليل انتشار كورونا بالبلاد، وبالتالي التقليل من الدخول للمستشفيات وظهور «كوفيد الشديد» والتقليل من الوفيات والدخول للعناية المركزة.

فيروس كورونا ذكي ومصمم على الاستمرار للأبد

ولفت إلى أن «فيروس كورونا ذكي للغاية ومصمم في الاستمرار للأبد ولن يتركنا أبدا وبالتالي يستغل أي ثغرة، وهو يرانا ولكن لا نراه فهو غير مرئي، ويحسب كل الثغرات والأخطاء التي تقع، وتتمثل في التقاعس والاستهتار في التدابير الوقائية، ما يزيد من معدلات الطفرات والتحورات والمتغيرات والسلالات الجديدة».

كورونا إذا أصاب شخص مُطعم سيكون «بلسم»

وأكد أن اللقاحات تقي من الأعراض الشرسة جراء كورونا، لكنها لا تمنع العدوى، وبالتالي يمكن للشخص المُطعم أن يُصاب، «آة هيتصاب بس هيبقى بلسم عليهم وهيبقى خفيف ومش هيروح مستشفى أو عناية مركزة وهيخف بسرعة».