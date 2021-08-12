مصدر بـ«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا 20%.. والمتعافون أكثر عُرضة للإصابة مجددا

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان عن عودة ارتفاع أعداد مصابى فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن ذلك يحدث «بنسبة تصل إلى 20%، لذلك يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهته، خاصة مع الاقتراب من الدخول فى الموجة الرابعة». وأشار المصدر، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت أن تكون الموجة الرابعة فى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، موضحاً أنها «ستشهد تحورات ومنها (دلتا بلس) الذى يتميز بسرعة الانتشار»، مناشداً المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم الفئات المستحقة، مشيراً إلى أنه لا يمنع الإصابة، لكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة.

وأعلنت الوزارة وفقاً لآخر إحصائيات خروج 112 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 233517 شخصاً.

وكشفت دراسة نُشرت مؤخراً أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بالفيروس ولم يحصلوا على اللقاح أكثر عرضة لخطر الإصابة مجدداً، وحسبما أفادت نتائج الدراسة التى نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، فإن الأشخاص غير الملقحين ضد «كوفيد-19» عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجدداً بالوباء، مقارنة بأولئك الذين تلقوه.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، بدأت حديثها لـ«الوطن»، تعليقاً على نتائج الدراسة المنشورة، قائلة: إن السبب الأول فى الإصابة هو أن هؤلاء الأشخاص من أصحاب المناعة الضعيفة فى الأساس، وبالتالى يصبحون عرضة للإصابة مجدداً. وأوضحت «نهلة» أن بعض المتعافين تصاب الرئة لديهم بالتلف، ولا تعمل بصورة جيدة، ما يفسر نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة بأن المتعافين من الفيروس قد يصبحون أكثر عرضة للإصابة به مجدداً، متابعة: «لذلك يجب الحرص والحذر حتى بعد التعافى، كورونا مش بيدّى مناعة وممكن الشخص تكون الرئة عنده متضررة ويصاب مرة تانية».

وأوصت المتعافين بتلقى اللقاح رغم التعافى: «ممكن يكون متعافى بس جسمه ماتكونش فيه نسبة كافية من الأجسام المضادة»، مشددة على ضرورة الحرص على الالتزام بالوقاية والإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقى اللقاح، أو عقب التعافى. ولفتت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة إلى ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة: «بلاش الأماكن المغلقة، ونسيب مسافات كافية بين بعض، حتى لو خدنا التطعيم»، بحسب تعبيرها.

توافد راغبي السفر على مراكز تلقي اللقاح بكفر الشيخ

وشهدت مراكز تلقى اللقاح، فى أول أيام عملها بكفر الشيخ، اليوم، توافداً كبيراً من الراغبين فى السفر وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث خصصت مديرية الشئون الصحية 6 مراكز معتمدة للراغبين، فضلاً عن 10 أخرى تستقبل أهالى المحافظة المسجلين لبياناتهم لدى وزارة الصحة والسكان لتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تجهيز مراكز تلقى لقاح كورونا للراغبين فى السفر، بداية من وضع العلامات الإرشادية لهم وتحديد المسارات، انتهاء بتلقى جرعاتهم بشكل بسيط، وشملت المكاتب «مكتب سيدى طلحة بمدينة كفر الشيخ، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، ومكتب صحة سيدى سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه».

وأضافت أن المراكز المعتمدة لتلقى لقاح فيروس كورونا للمسافرين جاءت تخفيفاً على العاملين بالخارج لتوفير اللقاح المعتمد للسفر وهو لقاح جونسون للتطعيم ضد كورونا والخاص بالمواطنين الراغبين فى السفر، وسوف تستقبل الراغبين فى تلقى اللقاح من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

وأشارت إلى أن هناك 10 مراكز ثابتة يتوافد عليها أهالى المحافظة لتلقى اللقاح، بكل مركز من المراكز التى تستقبل المواطنين، وهى مركز طبى كفر الشيخ، مركز طبى الحامول، مركز طبى بيلا، ومستشفى قلين المركزى، ومستشفى برج البرلس المركزى، ومستشفى الرياض المركزى، ومستشفى سيدى سالم المركزى، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدى غازى المركزى، ومستشفى فوه المركزى.

«القاضي»: استئناف العمل بـ16 مركزاً للتطعيم بالمنيا

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، بدأت استئناف العمل بجميع مراكز تلقى اللقاحات، والمراكز المتنقلة، على مستوى مدن وقرى المحافظة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

وأكد «القاضى»، فى بيان أمس، أن تلقى التطعيم مجانى لكافة المواطنين، مشيراً إلى تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بالمحافظة، إضافة إلى 40 فريقاً متحركاً من مديرية الصحة للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد - الكنائس»، ودور الرعاية والمنشآت العامة التى يتردد عليها المواطنون، وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يومياً.

وناشد «القاضى» المواطنين الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، للحصول على اللقاح، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على الجرعة، وذلك بالخط الساخن 15335.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تخصيص فرق متحركة تغطى معظم التجمعات، إلى جانب مراكز تلقى اللقاح الـ16، وهى: «المركز الطبى الغربى بالمنيا، وحدة طب الأسرة بدماريس بالمنيا، المركز الطبى العام بسمالوط، مركز فيروسات مطاى، المركز الطبى الحضرى ببنى مزار، وحدة طب الأسرة بالعباسية بمغاغة، المركز الطبى الحضرى بالعدوة، المركز الطبى الشرقى بأبوقرقاص، المركز الطبى العام بملوى، مستشفى ديرمواس العام، مستشفى سمالوط النموذجى، مركز طبى قلندول بملوى، مركز طبى شباب المستقبل بالمنيا الجديدة، مركز طبى القيس ببنى مزار، معهد الأورام بالمنيا، بنك الدم بالمنيا».