بدء تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا في 3 مراكز بقنا

بدأت محافظة قنا، اليوم الخميس، تطعيم الراغبين في السفر للخارج بلقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا، وذلك في 3 مراكز على مستوى المحافظة، بعد وصوله من وزارة الصحة والسكان.

وقال راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مديرية الصحة أعدت 3 أماكن لإعطاء المسافرين اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وهي مكتب صحة قوص، ومكتب صحة قنا، ومكتب صحة نجع حمادي، مشيراً إلى أنه يجب على المواطن التوجه إلى إحداها، وذلك في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وذلك عقب وصول رسالة للمواطن بموعد ومكان تلقي اللقاح، مع إحضاره جواز السفر الخاص به.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا أن مراكز التطعيم بلقاح كورونا سوف تصدر شهادة مؤمنة ذات الاستجابة السريعة (QR code)، وذلك بمقابل 250 جنيهاً مصرياً للمواطنين المصريين، و25 دولاراَ لغير المصريين.

طريقة الحجز

وأوضح «تاوضروس» أن المواطنين الذين سبق لهم الحجز على موقع الوزارة عليهم الاتصال بالخط الساخن 15335، وطلب التعديل إلى مراكز اللقاح للمسافرين بقنا، مضيفاً أنه يجب على المواطنين الراغبين بالسفر الحجز على موقع الوزارة https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home واختيار مراكز اللقاح للمسافرين بقنا، وانتظار رسالة من الوزارة بالموعد.

كما طالب وكيل الوزارة العاملين بعدم الذهاب إلى المستشفيات أو المواقع المخصصة للتطعيم بلقاح كورونا للمسافرين للخارج إلا بعد وصول رسالة التأكيد بموعد تلقي اللقاح، لمنع حدوث أي تزاحم، وأوضح أن ما يتداوله البعض عن إمكانية التطعيم بتقديم جواز السفر والتأشيرة، دون التسجيل على الموقع المحدد لتلقي لقاح كورونا، غير صحيح، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الإحترازية.

يأتي تشغيل مراكز تطعيم راغبي السفر للخارج بمحافظة قنا، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحرصها على ضرورة وصول لقاح فيروس كورونا إلى جميع المواطنين.