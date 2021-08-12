إجراءات التحويل أو نقل القيد بمكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة

أعلن مكتب التحويلات المركزي جامعة المنصورة عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل أو نقل القيد بمكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي 2021/2022 وفق إعلان رقم 4 للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للطلاب القدامي والمسجلين بالجامعات المصرية .

مواعيد التحويلات في الكليات العليمة والنظرية

وتبدأ التحويلات للكليات العملية من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2021 ، أما الكليات النظرية «آداب - تجارة - حقوق»، فيبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 وينتهي التسلم يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل أو نقل القيد

1- أصل بيان حالة بالمواد التي درسها الطالب في الكلية المحول منها موضحًا به الدرجات والتقديرات الحاصل عليها، على أن يتضمن بيان الحالة تحديد الكلية التي يرغب التحويل أو نقل القيد إليها وموافقة الكلية أو المعهد المقيد به الطالب على تحويله إلى جامعة المنصورة.

2- عدد ۲ صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- مستند يثبت الإقامة في النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة (إيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة أو صورة بطاقة الرقم القومي).

4- يتم تسجيل طلب التحويل إلكترونيًا من خلال الرابط http://transfer.mans.edu.eg اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021

5- ثم التوجه بالأوراق المطلوبة إلى مكتب التحويلات المركزي في مواعيد تسلم الملفات المحددة لكل كلية لاستكمال الإجراءات.

ويتم تحصيل الرسوم بمكتب التحويلات المركزي بالفيزا من خلال ماكينة الصرف الآلي POS