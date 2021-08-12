مستشار الرئيس: 100 ألف مواطن حصلوا على تطعيم كورونا اليوم

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن سبب تأخر بعض المواطنين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم أنهم سجلوا في المنظومة منذ شهور، موضحًا أن هذا يعود إلى ترتيب الأولويات، وهي أولويات معلنة على رأسها الأطقم الطبية، ثم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمناعية، مشيرًا إلى أن من لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن من صغار السن ولا يعانون من أمراض مزمنة.

تلقيح المواطنين المصريين

وأضاف «تاج الدين»، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن مصر تحصل على كميات متتالية من اللقاحات، وسوف تغطي كل من طلبوا اللقاحات، وهناك هدف قومي هو تطعيم كل من يمكن تطعيمه قبل نهاية العام، موضحًا أن اليوم هناك أكثر من 100 ألف مواطن حصلوا على التطعيم، والسبب في ذلك أن هناك كميات من اللقاح وصلت إلى مصر سواء مدفوعة الثمن أو من منظمة «كوفاكس»، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على التطعيم في مصر وصل إلى 6 ملايين شخص.

أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على أن الفقه الوقائي والاحترازي من هذا الفيروس يعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، لأن الوقاية مهمة جدًا، والالتزام بالمعايير الوقائية يعرف أنه مرض خطير وشديد، ويؤدي إلى مضاعفات كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة تدفع بأكبر عدد من اللقاحات لتطعيم المواطنين، ويجب الحصول عليه أيضًا.

وأشار إلى أن تحديد موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، ليس له حسابات أكيدة، لكنه يتماشى مع المظاهر الإكلينيكية التي تتم مع الفيروسات في زمن الأوبئة، وأيضا المقارنة مع الموجات في كثير من دول العالم، ومصر مرت بـ3 موجات والمرض لم يختفي في أي لحظة، وهو موجود في كل دول العالم، وطالما الوباء موجود، فإنه ينتشر في موجات بينها فترة زمنية تنخفض فيها الأعداد، ثم تصعد خلال فترة أخرى، ثم تتناقص تدريجيًا.