إحلال السيارات: تسليم 100 سيارة ميكروباص بالنصف الثاني من أغسطس الجاري

دخلت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، الشهر الثامن من التنفيذ منذ إطلاقها بداية العام الجاري، والتي تعد من بين أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة بعد توجيهات ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المتحدث الرسمي يكشف عدد المشاركين بـ مبادرة إحلال السيارات

وقال طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الخميس، إن عدد المشاركين في المبادرة والذين سجلوا طلبات على الموقع الخاص بالمبادرة، بلغ 40 ألف طلب من المواطنين.

عوض: 4000 سيارة تم تخريدها

وأضاف «عوض»، أنه تم تسليم 3700 سيارة ملاكي وتاكسي جديدة للمواطنين المستفيدين من المبادرة في الفترة من إبريل وحتى الآن، فيما بلغ عدد السيارات التي تم تخريدها 4000 سيارة ملاكي وتاكسي وميكروباص.

الحافز الأخضر

وفيما يخص الحافز الأخضر، أشار إلى أنه تم صرف مبلغ 85 مليون جنيه بالنسبة للسيارات التي تم تسليمها.

الميكروباص

وتابع أن عدد الطلبات الخاصة بالسيارة الميكروباص بلغ 400 سيارة، ومتوقع تسليم 100 ميكروباص منهم في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وتبلغ قيمة قسط الميكروباص ضمن المبادرة بحسب المدة الزمنية للقسط، 7 أو 10 سنوات، تترواح قيمة القسط من 2259 جنيهًا إلى 3558 جنيها بعد خصم الحافز الأخضر.

وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة إحلال السيارات بداية العام الجاري، بهدف إحلال وتجديد السيارات التي مر على صناعتها 20 عاما، ويكون تنفيذ هذه المبادرة من خلال شركات بالسوق المحلية فيما يخص السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، وتحت إشراف عدد من الوزارات والهيئات منها وزارات «التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والمالية، والإنتاج الحربي»، وتشترط المبادرة أن يمر أكثر من 20 عاما على موديل السيارة حتى تستفيد من البرنامج، ويجب أن تكون رخصة السيارة سارية باسم الشخص المتقدم للاستفادة من المبادرة والحصول على سيارة جديدة.