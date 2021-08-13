إزالة تعديات لمغني المهرجانات حمو بيكا على الشارع بالعجمي

شن حي العجمي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة مساء اليوم الخميس، لإزالة إشغالات وضعها مغني المهرجانات حمو بيكا أمام الفيلا، محل سكنه، في منطقة العجمي، عبارة عن أسياخ حديدية وكتل أسمنتية لمنع وقوف السيارات أمام الفيلا الخاصة به، والاستيلاء على جزء من الشارع.

وأثار حمو بيكا، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل حول الحفل الذي من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، مساء السبت المقبل، حيث تضمنت شروط الحفل عدم حضور الرجال، خاصةً أن الشاطئ المقام عليه الحفل مخصص للسيدات فقط.

وتوالت التعليقات الغاضبة من قبل الجمهور على مغني المهرجانات، وذلك بعد قيام إدارة الشاطئ بإثارة الجدل، من خلال الإعلان الرسمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الحفل.

ويتواجد حمو بيكا حالياً في الساحل الشمالي، وذلك بعد الإعلان عن مشاركته في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، للفنان أشرف عبد الباقي.

خدمة ثابتة لمنع عودة الباعة الجائلين بشارع المعهد الديني

وفي إطار الحملات التي تنفذها الأجهزة المحلية بمحافظة الإسكندرية، لإزالة الإشغالات والتصدي لكافة أشكال التعديات بأحياء المدينة، تم تعيين خدمة ثابته بشارع «المعهد الديني»، للعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستمرار بشن الحملات المفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على مستوي الأحياء، وفرض غرامات وعقوبات رادعة تجاه المخالفين.

وشن حي المنتزة ثاني، برئاسة اللواء حسن الجمال، وبرفقة الدكتور محمد مسعد، معاون محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع شركة «نهضة مصر»، والجهات التنفيذية المعنية، مساء اليوم الخميس، حملة مكبرة بشارع «المعهد الديني»، لإزالة ورفع جميع التعديات والإشغالات بالشارع، استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة.

وعقب الحملة، تم التوجيه بوضع نقطة ثابته تابعة لحي المنتزة ثاني بشارع «المعهد الديني»، للعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى.

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمد الشريف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على إزالة جميع الأسواق العشوائية المخالفة، والتصدي لجميع المخالفات والتعديات التي يعاني منها المواطنون، وذلك في ضوء الاستجابة لشكاوى المواطنين، وضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية.