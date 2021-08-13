الصحة: تخصيص 126 مكانا لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه بالنسبة للراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا قبيل السفر إلى خارج البلاد، فقد عملت الوزارة على تخصيص 126 مكانا لهم للحصول لقاح فيروس كورونا.

عاصم: تخصيص أماكن لسرعة إعطاء اللقاح للمسافرين

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل تلك الأماكن تم التوجيه فيها بضرورة أن يتلقى المسافر اللقاح بشكل أسرع من غيره لوجود طارئ لديه يدفعه لسرعة السفر.

عاصم: التباعد بين اللقاحين يساعد على تكوين أجسام مناعية

وبالنسبة للفترات البينية في تلقي المطعم للقاح، فقد لفتت إلى أن ذلك نظريا لن يضر، حيث إن كل دول العالم لا يوجد لديها معلومات كافية تؤكد وجود ضرر لدى الشخص حال حصوله على لقاح في فترات زمنية متباعدة قليلا، ولكن ما تم توفيره من معلومات في هذا الإطار تفيد بضرورة تلقي المطعم للقاح الثاني بعد فترة زمنية معينة حتى تساعد جسده على تكوين أجسام مناعية تقيه من المرض.

وأوضحت أنه لا توجد جهة ما على مستوى العالم قد حسمت أمر الفترة اللازمة ما بين تلقي المواطن للقاح الأول والثاني، ولكن وبالقياس على الأشخاص ممن أصيبوا بعدوى فيروس كورونا فيقوموا باكتساب مناعة بشكل طبيعي خلال فترة 3 أشهر، «الجهات العلمية العالمية قالت إنه لو فيه شخص جاله كورونا بعد التعافي يقدر يطعم، ودي نقطة ممكن نقيس عليها، ولو ادينا حد تطعيمات مختلفة فمن الشروط أن لا يكون هناك تطعيم خلال الـ15 يوما الماضيين عن اللقاح».

وأكدت أن الوزارة وضعت هدفا تريد تحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تطعيم 400 ألف مواطن يوميا بلقاح ضد فيروس كورونا لاكتساب أكبر قدر ممكن من المواطنين للأجسام المناعية ضد الفيروس في فترة قليلة.