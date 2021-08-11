الأرصاد: هدوء الرياح يزيد الإحساس بالحر والرطوبة.. والجو يتحسن في سبتمبر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة 3 أو 4 درجات عن الفترة السابقة، ما أدى إلى انكسار الموجة الحارة عن السابق، فبعد أن كانت تُسجل في الظل 43 درجة مئوية، أصبحت الآن تُسجل 36 في الظل.

الموجة الحارة كانت قاسية وشديدة الحرارة بشكل كبير

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والذي يُذاع على راديو «نغم أف إم»، أن الموجة الحارة كانت قاسية وشديدة الحرارة بشكل كبير نظرًا لاستمرارها عددًا كبيرًا من الأيام، حيث ظلت أسبوعًا كاملًا، فضلًا عن كونها كانت مصاحبة لهدوء في سرعة الرياح الذي كان يزيد من حالة الموجة الحارة.

يوجد نشاط للرياح إلى حد ما في الفترة الحالية

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح إلى حد ما في الفترة الحالية، ما يقلل من ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء والشعور بتحسن في درجات الحرارة، كما ذكر في الوقت ذاته أن الشبورة المائية تكون في توقيت الفجر وتظل حتى الساعة السابعة صباحًا ويجب على قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة.

شهر أغسطس ستكون درجة الرطوبة به مرتفعة

وتوقع الدكتور محمود شاهين، انخفاض درجات الحرارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية، مؤكدًا أن شهر أغسطس ستكون نسبة الرطوبة مرتفعة خلاله، ولكن في شهر سبتمبر ستنخفض درجات الحرارة، وسيكون هناك تحسن في حالة الطقس.