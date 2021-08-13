بعد غياب.. «خالد سليم» لجمهور الإسكندرية: «وحشتوني يا غاليين»

أحيا الفنان خالد سليم، حفلا غنائيا كبيراً مساء أمس، على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، في حفل كامل العدد وسهرة فنيه مبهجة، وعبر الفنان عن سعادته بالعودة إلى جمهور الإسكندرية وإحيائه الحفل الليلة بعبارة: «وحشتوني جدا يا غاليين».

وقدم الفنان خالد سليم، عددا من الأغاني في سهرة مميزة ومختلفة، من بينها «عيشنا قد ايه..غايب عني.. كل نظره.. استاذ الهوي.. لكل عاشق وطن .. لسه كبير.. اللي فات مات.. ليالي سهرانة.. حتروح بدري ليه.. بلاش الملامة.. حلم عمري.. انا حبيت..عشمني عيش..أربع حروف».

ولأول مرة غني الفنان خالد سليم أغنية «كده يا قلبي»، للمطربة شيرين وتفاعل معه الجمهور السكندري من خلال التصفيق الحار، كما قدم رائعة جارة القمر فيروز «نسم علينا الهوى»، وردد معه الجمهور كلمات الأغنية في حالة من الإنسجام مع الأغنية.

كانت أوبرا الإسكندرية رفعت شعار «كامل العدد»، قبل مايقرب من أسبوعين من موعد الحفل، وتواصل دار الأوبرا حفلات شهر أغسطس الجاري بحفل فني يوم الأحد المقبل للمطربة «كارمن سليمان».

وقالت مي محمود، من أهالي الإسكندرية، إن الحفل كانت ممتعا وأدخل البهجة والفرحة على الجمهور الذي تفاعل مع الفنان خالد سليم المحبوب بين أهالي الإسكندرية، مرددين كلمات أغانيه المميزة.