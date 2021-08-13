تعرف على الوظائف الحكومية الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت عدة وزارات وجهات حكومية خلال الأسبوع الماضي عن عدد من الوظائف الشاغرة ، والتى أشارت إلى حاجتها لموظفين حاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة في جميع التخصصات المختلفة، كما أتاحت تلك الجهات التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها.

وترصد «الوطن» النشرة الأسبوعية للتوظيف في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وفق المواقع الرسمية لتلك الجهات، بنحو:

وظائف الجمارك الجديدة

أعلنت مصلحة الجمارك عن حاجتها لعدد من الوظائف والتي يصل عددها لـ111 وظيفة، على أن ينتهي موعد التقديم لتلك الوظائف 10 سبتمبر المقبل:

الشروط المطلوبة

- يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون مصري الجنسية.

- لائق طبيا وفق الكشف الطبي.

- ألا يزيد سن المتقدم لوظائف مصلحة الجمارك عن 35 عام في تاريخ إعلان الوظائف.

- أن يكون المتقدم للوظائف في تخصصات الكهرباء والميكانيكا حاصل على تقدير عام جيد.

- أن يكون المتقدم لوظيفة باحث متابعة ثالث حاصل على بكالوريوس هندسة من الذكور فقط.

ويمكن التقدم لوظائف مصلحة الجمارك إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي من هنا.

وظائف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن حاجته لوظائف شاغرة، على أن يبدأ التقديم لتلك الوظائف يوم 15 أغسطس، ويستمر حتى 19 أغسطس الجاري:

الشروط المطلوبة

- أن يكون سن المتقدم للوظائف أقل من 35 عام عند التقدم للوظائف المطلوبة.

- أن يكون المتقدم لتلك الوظائف لديه خبرة 3 سنوات.

- حدد الجهاز محل إقامة المتقدمين للوظائف على أن يكون في نطاق «أكتوبر الجديدة، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر».

- أن يكون تاريخ إصدار البطاقة السارية لا يقل عن عام.

- يقوم الجهاز باختبار المتقدمين للوظائف المطلوبة إلكترونيا، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلة شخصية.

يتم شراء استمارة طلب التوظيف من مقر مجلس الأمناء في مدخل الحي المتميز بمحور 26 يوليو.

وظائف التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم للعديد من الوظائف والتي يصل عددها لأكثر من 2000 وظيفة في العديد من التخصصات مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية وشمال سيناء وكفر الشيخ، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف 21 أغسطس:

الشروط المطلوبة

- اجتياز المقابلات المقررة طبقًا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة.

- والمعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.