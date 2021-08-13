طارق شوقي: لا يستطيع أحد الوصول لنتائج الثانوية العامة حتى الوزير نفسه

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتردد عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 لا أساس له من الصحة، موضحا «لا نعلم من يروجه والأعجب أنه لا يوجد شئ أسمه (العتبة الآمنة) وهو من خيال مؤلف هذه النظرية»

وأضاف وزير التعليم في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيس بوك»،: «التصحيح هذا العام إلكتروني ويتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كونترولات مثل الأعوام الماضية ولا يستطيع أحد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا».

وزير التعليم: التصحيح هذا العام إلكتروني في مكان مركزي

وأضاف، أن التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح، يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية، وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

وتابع: «لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضف 10% كما يردد البعض، ولكن هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع».

شوقي: نطبق عقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم

وأضاف: «نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم، وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن».

وتابع: «لمن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لأن النتيجة لم تكتمل بعد، وللأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وادعاء معرفة الأمور ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الشائعات السابقة واللاحقة».