9 رسائل من صحة الدقهلية بشأن لقاح كورونا.. مكي: «كل الناس لازم تطعم»

وجّه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية 9 رسائل هامة بخصوص التطعيم بلقاح كورونا سواء للمصريين المقيمين أو للمسافرين، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية من أعلى المحافظات في تطعيم المواطنين، وأن اللقاحات متوافرة وبكميات كبيرة والزحمة الموجودة على مكاتب السفر لا داعى لها والكل سيتم عمل اللازم له ونريد بعض النظام حتى يحصل الجميع علي طلبه بنظام ويسر.

رسائل صحة الدقهلية للمواطنين بخصوص لقاح كورونا

وجاءت رسائل مكي للمسافرين في تصريح صحفي، اليوم، كالآتي:

1- تطعيم جونسون آند جونسون للمسافرين، وتطعيم أسترازينكا جرعة ثانية فقط لمن أخذ الجرعة الاولى وتم تحديد موعد له.

2- باقي التطعيمات جرعة أولى وللمواطنين غير المسافرين مثل «سينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك»، وجميع اللقاحات موجودة.

3- على المواطن المتوجه لمكتب السفر أن يكون معه جواز السفر الأصلي ولا نقبل بصورة جواز السفر أو الجواز القديم.

4- إذا وصلت رسالة إلى المواطن عليه أن يتوجه إلى المركز المقرر، وأن يلتزم بمكان الرسالة ولا يتوجه إلي مكتب آخر لأنه لن يتم تسجيله به، أما من لم تصل إليه رسالة فيمكن أن يتوجه لأي مكتب صحة.

5- جميع مراكز لقاح كورونا تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية

6- الرجاء مساعدة مقدمي الخدمة والتعاون معهم حتي نستطيع إنجاز العمل وتطعيم أكبر عدد من المواطنين

7- المواطن الذي يرغب في الحصول علي الشهادة الموثقة للداخل يمكنه ذلك ببطاقة الرقم القومي، وذلك برسم 100جنيه، إنما للسفر بجواز السفر ورسم 250 جنيهًا.

8- يجب على الجميع الحصول على اللقاح وتوجد بعض المصالح والجامعات والهيئات سوف تشترط الحصول على التطعيم، مثل دخول الطلبة الجامعة والمدن الجامعية والبنوك وغيره .

9- التطعيم آمن وفعال وثبت أن معظم من حصلوا عليه لم يدخلوا مستشفيات.