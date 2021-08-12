مراكز تطعيم كورونا في محافظة الدقهلية.. عناوين ومواعيد العمل

أصبح الحصول على لقاح فيروس كورونا أكثر سهولوة وفي أقرب مكان للمنزل في محافظة الدقهلية، بفضل انتشار 46 مركزاً للتطعيم باللقاح، خصصتهم مديرية الصحة بالدقهلية، بقيادة الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، في أنحاء المحافظة، علاوة على وجود فرق متحركة في أماكن تواجد المواطنين وفي الأندية والنقابات والأسواق، وتسهيل عملية التسجيل على موقع وزارة الصحة.

كيفية الحصول على لقاح كورونا.. الخطوة الأولى: التسجيل

عندما تفكر في الحصول على اللقاح، ما عليك سوى الدخول على موقع وزارة الصحة www.egcovac.mop. gov.eg وتسجيل البيانات الشخصية من الرقم القومي، فتصل إليك رسالة على التليفون المحمول بموعد ومكان الحصول على اللقاح.

مواعيد العمل للحصول على لقاح كورونا

يتم العمل في مراكز التطعيم بلقاح كورونا طوال الأسبوع، حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، بالمجان لجميع المواطنين، ولأي مواطن يزيد عمره على 18 عاماً.

عناوين مراكز التطعيم بلقاح كورونا في الدقهلية

تنتشر مراكز تلقي اللقاح في محافظة الدقهلية، وتلك المراكز هي: مستشفى المنصورة الدولي، مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، المركز الحضري بالمنزلة ، مستشفى دكرنس العام، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفى أجا (العيادات الخارجية)، مستشفى منية النصر المركزي، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربيع (تمي الأمديد)، مركز أورام ميت غمر، مستشفى أتميده، مستشفى دماص، مستشفى ميت غمر المركزي، مستشفى السنبلاوين العام، وحدة طب أسرة صهرجت الكبرى، مستشفى شربين (العيادات الخارجية)، الجمالية، مستشفى المطرية، مستشفى ميت سلسيل، مستشفى شبراهور، مستشفى المقاطعة، مستشفى رمد المنصورة.

وتتضمن أيضاً: وحدة طب أسرة ميت علي، مركز طب أسرة شها، مركز طب أسرة البرامون، مركز طب أسرة الشوامي، عيادة العباسي، عيادة الفردوس، رعاية أول المنصورة، وحدة طب أسرة الستاموني، وحدة طب أسرة برمبال القديم، رعاية طفل شربين، مركز طب أسرة درين، مركز طب أسرة طناح احيائية ميت حدر، وحدة طب أسرة عزبة الشال، وحدة طب أسرة فولونجيل، مركز طب أسرة منية سندوب، مركز طب أسرة أويش الحجر، وحدة طب أسرة بداوي، مركز طب أسرة دموه، مركز طب أسرة نجير، وحدة طب أسرة بساط، وحدة طب أسرة الصلاحات، وحدة طب أسرة طنامل الشرقي.

الحصول علي إفادة بعد التطعيم

يحصل المواطن على إفادة عقب الحصول على اللقاح، تؤكد حصوله على اللقاح ونوع اللقاح الذي أخذه وعدد الجرعات.