بشرة خير.. إخماد حرائق «تيزي وزو» في الجزائر بالكامل

أعلنت مصلحة الحماية المدنية في الجزائر تمكنها من إخماد جميع الحرائق في ولاية تيزي وزو الواقعة على بعد 90 كلم من شرق الجزائر العاصمة، والتي تعد أكبر ولاية تضررا من الحرائق التي تشهدها الجزائر منذ الإثنين الماضي.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أعلن مساء أمس أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده، هي من فعل أياد إجرامية، وهي نفس العبارات التي استخدمها الوزير الأول أيمن عبدالرحمن من أن الحريق متعمد ومدروس وتم بفعل فاعل على حد قوله.

حراسة مواقع الحرائق في تيزي وزو لمنع اندلاعها مرة أخرى

وأوضح بيان مصلحة الحماية المدنية أن الأفراد المعنيين يحرسون حاليا مواقع الحرائق، للحيلولة دون نشوب تلك الحرائق مرة ثانية.

كما دعت المواطنين إلى استمرار الحيطة والحذر في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية، وفق البيان الرسمي.

الرئيس الجزائري يتحدث عن منظمتين إرهابيتين

ويأتي ذلك بعد أن وصلت، أمس، إلى الجزائر طائرتان كبيرتان استأجرتهما الجزائر من الاتحاد الأوروبي، بهدف إطفاء الحرائق.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قال إنه تم القبض على 22 شخصًا يشتبه أنهم متورطون في إشعال تلك الحرائق.

وقال الرئيس الجزائري صراحة إنه «لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية وهما حركتا رشاد والماك».

دعم دولي واسع للجزائر في حادث حرائق الغابات وسقوط عشرات الوفيات

ولاقت الجزائر تضامنًا دوليًا واسعًا في هذه الحرائق التي لم تشهدها البلاد من قبل، وبينما كان يعزوها البعض في البداية إلى التغيرات المناخية، إلا أن السلطات الجزائرية أكدت مرارًا أن الحرائق متعمدة.

وأسفرت حرائق الغابات في الجزائر حتى مساء أمس الأول عن وفاة 69 شخصا بينهم 41 عسكريًا كانوا يشاركون في عملية إخماد الحرائق، بينما سقط 28 مدنيًا.