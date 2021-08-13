أول صورة لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل

كشف هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم عن أول صورة لهما من شهر العسل، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر صفحته الخاصة على إنستجرام.

نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

وظهر الثنائي نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في الصورة بإطلالة بسيطة للغاية، وكشفت نيللي في الصورة عن خاتم الزواج الخاص بها للمرة الأولى.

وتقضي نيللي كريم وزوجها هشام عاشور شهر العسل الآن في الساحل الشمالي ويخططان خلال الأيام القليلة المقبلة أن يستكملا شهر العسل خارج مصر.

وكانت قد نشرت الفنانة نيللي كريم منشورًا عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» تشكر فيه محبيها، حيث قالت: «لقد تلقينا الكثير من المشاعر الإيجابية، شكرًا لكم جميعًا».

حفل زفاف نيللي كريم

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت بحفل زفافها يوم الأربعاء الماضي في هاسيندا وايت في الساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب وأحمد السقا ومحمد فراج وكاملة أبوذكري وآسر ياسين وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين.

وكان قد شارك لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور شقيق هشام عاشور زوج نيللي في إحياء حفل الزفاف من خلاله تقديمه لعدد من الأغاني خلال الحفل.

فيلم 200 جنيه

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم 200 جنيه التي تشارك فيه بجانب عدد كبير من النجوم، ومن بينهم أحمد السقا وليلى علوي وأحمد السعدني وإسعاد يونس وهاني رمزي وآسر ياسين وبيومي فؤاد وأحمد رزق وهو من تأليف أحمدعبدالله وإخراج أحمد أمين.