غدا.. «مصر للطيران» تسير 85 رحلة دولية وداخلية تنقل 10697 راكبا

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 85 رحلة جوية غدا السبت، الموافق 14 أغسطس. وأوضحت الشركة في بيان، انه سيجري تسيير 64 رحلة دولية، إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبو ظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت.

وأضافت الشركة، أن سيجري تسيير 21 رحلة داخلية، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و4 رحلات شحن جوي، على أن تنقل جميع هذه الرحلات 10697 راكبا.